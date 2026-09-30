Метеоролог Терешонок: климатическая зима может прийти в Москву позже обычного

Метеоролог: климатическая зима в Москве может начаться позже, чем обычно Метеоролог Терешонок: климатическая зима может прийти в Москву позже обычного

Москва30 сен Вести.Климатическая зима в Москве, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже нуля градусов, может начаться позже, чем обычно. Такое мнение высказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в комментарии ТАСС.

Климатическая зима в Москве начинается обычно в середине ноября. Из-за глобального потепления начало зимы отодвигается на более поздние сроки. Не исключено, что и в нынешнем году зима может быть запоздалой сказал он

Метеоролог обратил внимание, что в 2025 году климатическая зима в российской столице началась 13 декабря, в 2019 году - 26 декабря.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, заморозки в Московском регионе можно ожидать во второй половине октября, а снежный покров может установиться в конце ноября – начале декабря.