Отопительный сезон в Москве может начаться в конце первой декады октября

Синоптики спрогнозировали срок начала отопительного сезона в Москве Отопительный сезон в Москве может начаться в конце первой декады октября

Москва15 сен Вести.Достижение показателей, при которых включают отопление, наиболее вероятно в столичном регионе к концу первой декады октября, передает ТАСС со ссылкой на прогноз ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марины Макаровой.

Синоптик объяснила это тем, что среднесуточная температура в Москве и области до конца сентября, скорее всего, не опустится ниже 8 градусов.

По ее словам, 1 октября она составит около 9 градусов, а 5 октября перейдет через 8 градусов к более низким значениям.

Но для включения отопления в течение пяти дней должно быть ниже восьми градусов пояснила Макарова

Таким образом, это может произойти примерно к концу первой декады октября.

По словам синоптика, иногда отопление включают и в сентябре, но текущем году предпосылок к этому пока нет.