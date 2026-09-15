Москва15 сенВести.Достижение показателей, при которых включают отопление, наиболее вероятно в столичном регионе к концу первой декады октября, передает ТАСС со ссылкой на прогноз ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марины Макаровой.
Синоптик объяснила это тем, что среднесуточная температура в Москве и области до конца сентября, скорее всего, не опустится ниже 8 градусов.
По ее словам, 1 октября она составит около 9 градусов, а 5 октября перейдет через 8 градусов к более низким значениям.
Но для включения отопления в течение пяти дней должно быть ниже восьми градусовпояснила Макарова
Таким образом, это может произойти примерно к концу первой декады октября.
По словам синоптика, иногда отопление включают и в сентябре, но текущем году предпосылок к этому пока нет.