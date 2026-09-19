Отопительный сезон в Москве может начаться позже из-за теплой осени Синоптик Тишковец: отопление в Москве могут включить позже из-за теплой осени

Москва19 сен Вести.Отопительный сезон в столице может начаться в период с 15 по 20 октября, то есть, на одну-две недели позже обычного, поскольку октябрь обещает быть теплым, сообщило РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.

С учетом "теплого" прогноза на октябрь, а месяц ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы, - срок начала отопительного сезона будет сдвинут на неделю-две вправо - примерно в период с 15 по 20 октября отметил метеоролог

Он уточнил, что батареи обычно включают, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд.