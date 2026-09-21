Тишковец посоветовал москвичам до начала октября сильно не утепляться Тишковец: к концу недели температура в Москве может подняться выше +20 градусов

Москва21 сен Вести.В конце этой неделе большая часть Урала и Русской равнины окажутся под влиянием антициклона, благодаря чему в столичном регионе ожидается потепление выше +20 градусов. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В пятницу потеплеет до +14-19 градусов, а в выходные столбики термометров, прогреваемые активным сентябрьским солнцем и юго-восточным выносом воздушных масс, поднимутся до +17-22 градусов, а это как минимум на 5-6 градусов теплее, чем должно быть в это время года сообщил он

Тишковец посоветовал москвичам сейчас не доставать сильно теплую одежду, так как температура воздуха в начале октября будут еще достаточно высокими.

Я бы особо не утеплялся. Потому что температурный режим… в начале октября будет достаточно высоким для этого времени года. То есть это в любом случае, конечно, всего лишь верхняя одежда. Но повторюсь, в выходные столбики термометров будут штурмовать двадцатиградусную высоту, это значит, что каких-то кардинальных перемен в температурном режиме не предвидится добавил синоптик

Также Тишковец сообщил, что в ближайшие трое суток над столичным регионом активизируются циклонические вихри, которые принесут дожди и ливни.