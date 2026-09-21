Москвичам рассказали, надолго ли в столице задержится дождливая погода Тишковец: в ближайшие трое суток в Центральной России пройдут дожди и ливни

Москва21 сен Вести.В ближайшие трое суток в Центральной России активизируются циклонические вихри, которые приведут к дождям и ливням. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, во вторник столичный регион окажется в теплом секторе циклона. Погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, также пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью прогнозируется от +1 до +14 градусов, днем +16-19, что на несколько градусов теплее климатической нормы.

В среду характер метеоусловий существенно не изменится, правда, дождей станет еще больше, особенно в ночные часы, когда пройдут ливни с интенсивностью до 6-9 литров воды на метр площади, и температурный режим тоже будет меняться мало в ночное время: это +10-13 градусов и днем от +17 до +20. В четверг тоже не обойдется без дождей, но здесь холодный фронт принесет понижение температурного режима до положенной климатической нормы днем +14-17 градусов рассказал Тишковец

Также он отметил, что в конце недели москвичей ждет очередное потепление – днем столбики термометров могут подняться до +22 градусов.