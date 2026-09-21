Москва21 сен Вести.В российской столице в ближайшие несколько дней будут идти дожди. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, в перерывах между ливнями температура воздуха будет достаточно комфортной.

В столице ожидаются каждодневные ливни, но солнце, выглядывающее в разрывах туч, сможет неплохо прогревать воздух, и температурный режим окажется теплее обычно. Днем +17...+18, а сегодня до +21 пояснили синоптики

Осадки ожидаются и в Смоленске, но там температура будет соответствовать климатической норме.

В Смоленске будет облачно и дождливо. Сегодня в городе еще на два градуса теплее обычного — около +16. Но уже с завтрашнего дня показания термометров войдут в рамки климата — после обеда +13...+15 отметили специалисты

Во Владимир ненадолго вернется лето. Столбики термометров поднимутся выше +20 градусов, но во второй половине недели похолодает.

При этом всего в пятистах километрах восточнее, во Владимире, произойдет настоящий ренессанс лета. В первой половине рабочей недели на берегах Клязьмы, словно в августе, +21…23. А в четверг и пятницу из-за дождей немного похолодает рассказали специалисты

Ранее сообщалось, что на территории Русской равнины в понедельник, 21 сентября усилятся погодные контрасты. Они обусловлены противоборством циклонов и антициклона.