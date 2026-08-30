В Москве начался дождь, который в ближайшие часы накроет и центр города

В ближайшие два часа центр Москвы накроет дождь В Москве начался дождь, который в ближайшие часы накроет и центр города

Москва30 авг Вести.На территории северных и западных районов Московской области и в Новой Москве начались дожди, которые в ближайшие часы накроют и центральную часть мегаполиса. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

К 15.00 [мск] дожди, связанные с облачной системой теплого атмосферного фронта, зашли на территорию северных и западных районов Московской области и затронули Новую Москву. В течение ближайшего часа-двух дожди начнутся и в центральной части мегаполиса написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ночью 31 августа в столице ожидается от +14 до +16 градусов, а в области от +11 до +16. Отмечается, что к утру дожди должны прекратиться, днем существенных осадков в столице и окрестностях не ожидается. К вечеру в Москве будет от +22 до +24°, по области — от +20 до +25°.