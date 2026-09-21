Москва21 сен Вести.На территории Русской равнины в понедельник, 21 сентября, усилятся погодные контрасты. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, это обусловлено противоборством циклонов и антициклона.

Из-за противоборства циклонов и антициклона погодные контрасты на Русской равнине сегодня усилятся. Так, черноморская депрессия продолжит поливать грозовыми дождями юг региона. Еще один массив фронтальной облачности накроет север и запад Европейской России, причем в Ленинградской, Псковской, Смоленской и Новгородской областях осадки могут принести свыше четверти месячного объема влаги. Из-за этого вторжения температурный режим здесь станет перестраиваться на осенний лад — днем +13...+18. А вот на остальной территории Русской равнины воздух пока еще будет прогреваться по-летнему, в восточной и центральной части региона столбики термометров смогут дотянуться до +20...+25, в южных широтах до +23...+28 рассказали метеорологи

Также они отметили, что в ближайшее время смены обстановки в атмосфере не ожидается - над большей частью Европейской России будет царить антициклон.

Обстановка в атмосфере в ближайшее время практически не изменится. Вы видите, большая часть Европейской России останется в области стационарного антициклона, удерживающего аномально теплую и солнечную погоду. И только вдоль западных границ страны по-прежнему будут смещаться поля дождевых туч фронтальных разделов, и здесь дневной прогрев воздуха будет совсем небольшой добавили специалисты

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков заявлял, что до конца недели в Санкт-Петербурге продержится дождливая погода, однако столбики термометров будут чуть выше климатической нормы. А в Уфе, напротив, дождливым окажется только 17 сентября, а температура воздуха будет на градус ниже нормы.