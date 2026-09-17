Москва17 сен Вести.Нам западной части Русской равнины лето продолжается благодаря антициклону. Температурные показатели в регионе будут оставаться в климатических рамках августа. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам метеоролога, столбики термометров могут подниматься почти до 30-градусной отметки.

Аномальное потепление на Русской равнину принес солнечный антициклон, и сегодня температура станет еще выше. Так, в западной части региона показания термометров войдут в климатические рамки августа - после обеда в Средней полосе +20...25, на юге до +24...+29. И лишь на востоке, в Поволжье и Предуралье, облачные поля пока ограничат дневной прогрев осенними +14...19 градусами сказал синоптик

Он отметил, что улучшение погоды ожидается на и востоке Русской равнины.

Уже завтра очаг высокого давления наладит погоду и здесь, а вот западнее, наоборот, он будет вынужден потесниться. Всю северную часть Европейской России накроют дождевые тучи атлантического циклона, и в средние широты из области этого вихря пробьется облачная гряда холодного фронта. Интенсивность осадков в этой зоне ожидается совсем небольшой, но и этого будет достаточно, чтобы остудить атмосферу сообщил Заводченков

Однако сильного похолодания пока не ожидается, добавил он.

Однако, существенное похолодание маловероятно, просто распределение температуры приобретет широтный характер, и контрасты между западными и восточными районами Русской равнины исчезнут. В результате в центре страны посвежеет, а в Поволжье и Предуралье потеплеет до +17...+22 пояснил метеоролог

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге до конца текущей недели сохранится ненастная погода. При этом температура воздуха в Северной столице будет несколько выше обычного.