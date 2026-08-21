Ливни и жара, как в Каире: Заводченков рассказал о погоде на выходных Заводченков: на выходных ожидаются обильные осадки и температурные рекорды

Москва21 авг Вести.К концу недели на северо-западе Русской равнины выпадет более половины августовского объема осадков. в южных регионах ожидаются температурные рекорды. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, дожди минуют только южную половину Русской равнины.

В зоне солнечной и сухой погоды останется только южная половина Русской равнины. А на остальной территории - от отрогов Урала до берегов Балтики - протянутся поля дождевой облачности. Причем, наиболее интенсивные осадки опять обрушатся на северо-запад региона - здесь местами к исходу воскресенья выпадет более половины августовского объема влаги сказал метеоролог

Он добавил, что в зону обильных дождей попадет и Санкт-Петербург, где самыми ненастными будут ночь субботы и утро воскресенья.

На каждый квадратный метр будет выплескиваться ведро-полтора воды. Так что город опять поплывет. К исходу воскресенья в мегаполисе выпадет 44 мм осадков. Обычно такие дожди в августе на берегах Невы случаются раз в 10 лет, а тут второй раз за неделю отметил синоптик

Одновременно с пиком ненастья максимального размаха достигнут контрасты температурного режима.

Например, в субботу дождевая облачность ограничит дневной прогрев на севере и северо-западе +15...+20 градусами. В средней полосе туч будет меньше, и поэтому столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +20 до +25. А в южной половине, наоборот, - в условиях солнечной погоды зной усилится. 30-градусная жара охватит даже Черноземье, а в низовьях Волги, Дона и Причерноморья дневная температура повысится до +34...+39 пояснил Заводченков

В такой ситуации вероятна целая серия температурных рекордов.

Самые высокие шансы на обновление метеостатистики в Краснодаре, Волгограде и Донецке, атмосфера здесь раскалится до +36-ти...+38-ми, это на несколько градусов жарче нежели обычно бывает в последний летний месяц в Каире заявил синоптик

Ранее сообщалось, что Москву похолодание ожидает только на следующей неделе. Во вторник, 25 августа температура понизится с летних норм +22...+24 до +20.