Заводченков: в Санкт-Петербурге ненастье затянется до конца недели В Санкт-Петербурге дождливая погода сохранится до начала новой недели

Москва17 сен Вести.Ненастная погода в Санкт-Петербурге затянется вплоть до начала новой недели. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

При этом, по словам синоптика, температура воздуха будет чуть выше климатической нормы.

В Санкт-Петербурге из минувших дней сентября всего три прошли без дождей. А сейчас ненастье в Северной столице затянется вплоть до начала новой недели. Хотя температурный режим будет немного теплее обычного - после полудня до +15...+17 сказал эксперт

Он добавил, что своеобразным контрастом Петербургу станет столица Башкирии - Уфа. Там дождливым будет только на 17 сентября.

А вот в Уфе только в четверг сохранится дождливая погода, и поэтому днем будет почти на градус ниже нормы - около +17. Но уже с пятницы на Урал вместе с антициклоном придет солнечное бабье лето и в выходные потеплеет до +20...+22 добавил Заводченков

Ранее сообщалось, что в Москве четверг, 17 сентября станет последним по-летнему теплым днем в этом году. По прогнозам Заводченкова, показатель в +22 в столице будет на 6 градусов выше многолетних значений.