Жителям и гостям Санкт-Петербурга следует готовиться к ежедневным дождям Заводченков: в Санкт-Петербурге ожидаются каждодневные дожди

Москва11 сен Вести.В городе на Неве ожидаются ежедневные дожди, но к концу недели осадки ослабнут и немного потеплеет. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Причиной такой погоды, согласно его объяснению, является доминирование западных ветров, которые доставляет в центр страны сравнительно прохладный воздух с Атлантики.

В Санкт-Петербурге ожидаются каждодневные дожди. Сегодня в Северной столице пик ненастья и похолодания - днем только плюс 15. Затем осадки пойдут на убыль, так что станет немного теплее - до плюс 16-17 градусов рассказал Заводченков

Ранее он сообщил, что в Москве, в пятницу произойдет резкое сокращение прогрева атмосферы. Он упадет сразу на 10 градусов, чему поспособствует дождевая облачность