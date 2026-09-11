Синоптик: в выходные в Москве ожидается до +19

Заводченков: в Москве дождевая облачность ограничит потепление Синоптик: в выходные в Москве ожидается до +19

Москва11 сен Вести.Две столицы России окажутся во власти одной стихии: и в Москве, и в Санкт-Петербурге ожидаются дожди. Лишь легкое дуновение тепла будет отличать столичную погоду от петербургской. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Москве на финише рабочей недели дождевая облачность ограничит прогрев 16 градусами тепла, но в выходные погода улучшится и небольшие ливни приобретут локальный и кратковременный характер, а показания термометров повысятся до плюс 17-19 градусов рассказал Заводченков

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни заморозки в Центральном федеральном округе не ожидаются, погода будет теплой и ясной.