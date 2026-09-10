В ближайшее время не ожидается заморозков в ЦФО, погода будет теплая

Гидрометцентр: осенняя погода порадует жителей ЦФО в ближайшие дни В ближайшее время не ожидается заморозков в ЦФО, погода будет теплая

Москва10 сен Вести.Заморозки в Центральном федеральном округе в ближайшие дни не ожидаются, погода будет теплой и ясной. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, предает ТАСС.

В ближайшие сутки в ЦФО ночью 6-13 градусов, днем 21-28, 11 сентября ночью 6-13, днем 13-20, на юге округа 22-27. Эта же температура ночью будет 12-го, а днем за линией холодного фронта, на юге, похолодает до 18-23 отметила Макарова

По ее словам, в столичном регионе также не стоит ждать заморозков. В ночные часы температура составит от +6 до +11 °C, а среднесуточная температура будет превышать климатическую норму.