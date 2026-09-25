Кратковременные дожди и до +14 градусов прогнозируют в пятницу в Москве

В пятницу воздух в Москве прогреется до 12-14 градусов Кратковременные дожди и до +14 градусов прогнозируют в пятницу в Москве

Москва25 сен Вести.В пятницу в Москве ожидается похолодание. Температура воздуха на пике достигнет 14 градусов тепла, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

В пятницу столица окажется под влиянием тыловой и холодной части циклона. День будет самым холодным в течение этой недели.

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. … Температура воздуха +12…+14 написал он в своем канале в MAX

Также синоптик уточнил, что наиболее интенсивными осадки прогнозируются в восточной части Подмосковья. Столбики термометров по области будут колебаться от +10 до +15 градусов.