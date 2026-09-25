Москва25 сенВести.В пятницу в Москве ожидается похолодание. Температура воздуха на пике достигнет 14 градусов тепла, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
В пятницу столица окажется под влиянием тыловой и холодной части циклона. День будет самым холодным в течение этой недели.
Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. … Температура воздуха +12…+14написал он в своем канале в MAX
Также синоптик уточнил, что наиболее интенсивными осадки прогнозируются в восточной части Подмосковья. Столбики термометров по области будут колебаться от +10 до +15 градусов.