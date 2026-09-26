Синоптики уточнили, когда москвичам ждать заморозки и какой будет зима Гидрометцентр ожидает аномально теплый декабрь в Москве

Москва26 сен Вести.Заморозки в Московском регионе можно ожидать во второй половине октября, а снежный покров может установиться в конце ноября – начале декабря. Такой прогноз озвучил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов в комментарии KP.RU.

В сезонном прогнозе Гидрометцентра на ближайшие три месяца - октябрь, ноябрь и декабрь 2026 года - Москва, Подмосковье и все соседние регионы на картах окрашены исключительно в розовые и красные тона. А это значит, что у нас будет теплее, чем положено по климатическим нормам… примерно на 1 градус уточнил синоптик

При этом Симонов обратил внимание, что, согласно расчетам Гидрометцентра, декабрь прогнозируется аномально теплым.

Декабрь, судя по расчетам синоптиков Гидрометцентра, нас ждет «красный» - и это значит, что в начале календарной зимы температура зашкалит за климатические нормы больше чем на 1 градус отмечается в публикации

Как считает директор Гидрометцентра, существует достаточно большая вероятность, что предстоящей зимой будет очень неоднородная погода с оттепелями, снегопадами, резкими похолоданиями.