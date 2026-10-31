Синоптик Гидрометцентра рассказала о погоде в Москве в ноябре Морозы до минус 12 градусов ожидают Москву в ноябре

Москва31 окт Вести.Температура воздуха в Москве в ноябре будет опускаться ночью до 12 градусов мороза, а днем будет зафиксирован показатель в минус 7, передает ТАСС со ссылкой на прогноз ведущего специалиста Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

В целом ноябрь, по ее словам, ожидается в пределах климатической нормы, несмотря на колебания температуры.

При похолоданиях температура ночью может понижаться до -12 градусов, днем температура может быть отрицательной, от -2 до -7 говорится в сообщении

В частности, в течение месяца ночью будет минус 1–6, а днем от минус 3 до плюс 2 градусов, сообщила Паршина.

Ранее она сообщала, что временный снежный покров высотой до 1 см может сформироваться в столице уже 4 ноября, но большая его часть растает.