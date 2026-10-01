Предстоящей ночью температура в Москве местами опустится ниже 0

Грядущая ночь может стать самой холодной в Москве с начала осени Предстоящей ночью температура в Москве местами опустится ниже 0

Москва1 окт Вести.Столбики термометров в Москве будущей ночью могут опуститься ниже нулевой отметки, она может стать самой холодной с начала осени, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит плюс 2-4 градуса, местами – до минус 1 градуса, в Подмосковье столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 4 градусов сказал собеседник агентства

Минувшей ночью термометры на главной московской метеостанции на ВДНХ показали плюс 4,7 градуса, в Новой Москве – минус 0,5 градуса, в подмосковном поселке Черусти – минут 0,9 градуса.

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков ранее рассказал ИС "Вести", что в столице ожидается кратковременное похолодание с ночными заморозками, но после этого вновь потеплеет.