Заводченков: в Москве в ночь на воскресенье ударят заморозки

Синоптик предупредили москвичей о резком похолодании на выходных Заводченков: в Москве в ночь на воскресенье ударят заморозки

Москва1 окт Вести.В Москве ожидается кратковременное похолодание с ночными заморозками, но после этого в столице вновь потеплеет. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в четверг еще в столице сохранится теплая погода.

Сегодня после обеда в столице еще аномальные +13, а в субботу в мегаполисе на пике прогрева только +9, в ночь на воскресенье дарят заморозки до - 2. Но есть и хорошая новость - позже в Москве вновь стартует потепление рассказал он

Ранее руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, диетолог, Софья Елиашевич рассказала, что желание съесть что-то жирное и сытное в холодную погоду, снижение активности и недостаток сна могут стать причинами появления лишних килограммов в осенний период.