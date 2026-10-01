Диетолог Елиашевич: холод и недосып могут стать причинами появления лишнего веса

Диетолог назвала причины появления лишнего веса осенью Диетолог Елиашевич: холод и недосып могут стать причинами появления лишнего веса

Москва1 окт Вести.Желание съесть что-то жирное и сытное в холодную погоду, снижение активности и недостаток сна могу стать причинами появления лишних килограммов в осенний период, рассказала руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, диетолог, Софья Елиашевич. Ее слова приводит пресс-служба Находкинской городской больницы в мессенджере МАХ.

Холод может усиливать чувство голода из-за повышения уровня гормона грелина, а организму требуется больше энергии для поддержания тепла. Чтобы снизить калорийность рациона без резких изменений, выбирайте более легкие варианты привычных продуктов: йогурт 2% вместо сметаны, пряный чай без сахара вместо сока, нежирное мясо или птицу отметила диетолог

Еще она предложила больше двигаться: например, использовать лестницу вместо лифта, ходить в магазин самостоятельно вместо использования доставок и выходить из общественного транспорта на одну-две остановки раньше.

Вместо тяжелой и жирной пищи диетолог посоветовала есть белковую - мясо, яйца, рыбу, молочные продукты или бобовые.

Также важно высыпаться и находить источники положительных эмоций, чтобы нивелировать желание "утешать" себя пищей, пояснила Елиашевич.