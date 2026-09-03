Эндокринолог Губина: постоянное чувство голода может быть связано с преддиабетом

Эндокринолог назвала важный симптом преддиабета Эндокринолог Губина: постоянное чувство голода может быть связано с преддиабетом

Москва3 сен Вести.Если после обильного приема пищи постоянно возникает чувство голода, при этом у человека есть лишний вес, то это может быть признаком преддиабета и нарушений в работе эндокринной системы. Об этом предупредила врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Татьяна Губина в комментарии NEWS.ru.

По ее словам, в таких случаях человек начинает употреблять пищу чаще, чем обычно. При этом полноценный прием пищи дает чувство насыщения лишь на короткое время, и вскоре человеку снова хочется что-нибудь съесть.

Эндокринолог объяснила, что одной из вероятных причин может быть нарушение регуляции углеводного обмена. По словам Губиной, при инсулинорезистентности клетки хуже реагируют на инсулин, поджелудочная железа вынуждена вырабатывать больше гормона, чтобы сохранялся нормальный обмен глюкозы.

Постоянный голод нельзя автоматически считать признаком преддиабета, но в сочетании с лишним весом, малоподвижным образом жизни и наследственной предрасположенностью он становится дополнительным поводом для проверки рассказала специалист

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