Нутрициолог рассказала, почему диета может не работать Нутрициолог Желянина: вес на диете может стоять из-за адаптации организма

Москва18 авг Вести.Вес может не снижаться во время диеты из-за метаболической адаптации. Об этом изданию NEWS.ru рассказала нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина.

По ее словам, ситуация, когда человек ест очень мало, не более 1200 калорий в день, но вес при этом остается на месте, знакома многим. Часто это связывают с гормональным сбоем, однако в большинстве случаев речь идет о естественной реакции организма на длительный дефицит энергии.

Когда вы долго едите ограниченное количество калорий, организм начинает экономить ресурсы сказала Елена Желянина

Она пояснила, что в таком состоянии снижается расход энергии в покое, человек становится менее активным из-за нехватки сил, а гормоны, отвечающие за аппетит и чувство насыщения, начинают работать иначе. По словам специалиста, это защитный механизм, который помогал людям выживать в периоды голода.

Нутрициолог подчеркнула, что метаболическая адаптация не отменяет базовые принципы физиологии. Если вес не снижается в течение нескольких месяцев, причина может быть в ошибках при подсчете калорий, недостатке белка, потере мышечной массы, отсутствии силовых тренировок, хроническом стрессе или нехватке сна.