Москва15 сенВести.Резкое урезание калорий вместе с изнурительными тренировками дает обратный эффект и впоследствии приводит к набору веса, рассказал "Абзацу" врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. После отказа от такой строгой диеты организм быстро возвращает сброшенные килограммы.
Он отметил, что жесткий дефицит калорий, вплоть до голодания, и высокий уровень физической активности могут навредить организму.
Для него это стресс, который он запоминает. Обычно человек выдерживает такой режим два-три месяца, а потом все бросает и начинает питаться как раньше. В этот момент происходит отскок веса: человек сбрасывает 5 килограммов, а набирает 10 килограммоврассказал Алексей Калинчев
Врач добавил, что кратковременные периоды строгой диеты и активных тренировок не заменяют постоянный режим. Он считает, что для контроля веса важнее регулярное питание и умеренная ежедневная нагрузка.