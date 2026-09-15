Диетолог: резкое урезание калорий и тяжелые тренировки дадут обратный эффект Врач Калинчев: резкое урезание калорий приводит к срыву и набору лишнего веса

Москва15 сен Вести.Резкое урезание калорий вместе с изнурительными тренировками дает обратный эффект и впоследствии приводит к набору веса, рассказал "Абзацу" врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. После отказа от такой строгой диеты организм быстро возвращает сброшенные килограммы.

Он отметил, что жесткий дефицит калорий, вплоть до голодания, и высокий уровень физической активности могут навредить организму.

Для него это стресс, который он запоминает. Обычно человек выдерживает такой режим два-три месяца, а потом все бросает и начинает питаться как раньше. В этот момент происходит отскок веса: человек сбрасывает 5 килограммов, а набирает 10 килограммов рассказал Алексей Калинчев

Врач добавил, что кратковременные периоды строгой диеты и активных тренировок не заменяют постоянный режим. Он считает, что для контроля веса важнее регулярное питание и умеренная ежедневная нагрузка.