Врач раскрыл причину привыкания к фастфуду Хирург Умнов: сочетание жиров и сахара усиливает тягу к фастфуду

Москва8 сен Вести.Сочетание большого количества жиров и сахара в фастфуде может усиливать желание употреблять такую пищу. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, которые приводит NEWS.ru, регулярное употребление большого количества вредной пищи может негативно сказываться на работе сердечно-сосудистой системы. При выраженной тяге к фастфуду врач рекомендует на время исключить подобные продукты из рациона.

Сочетание жиров и сахара в фастфуде может активизировать центры удовольствия в мозге, усиливая тягу к такой еде и нарушая гормональный баланс пояснил Умнов

Он подчеркнул, что фастфуд не должен становиться основой рациона, поскольку это может негативно влиять на организм в целом и сердце в частности. Людям с хроническими заболеваниями или повышенным риском сердечно-сосудистых проблем специалист советует обсудить рацион с кардиологом.

По словам Умнова, врач в таком случае сможет подобрать рекомендации по питанию с учетом индивидуальных особенностей пациента.