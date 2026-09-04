Врач Умнов: людям с диабетом и ишемической болезнью сердца не стоит есть фастфуд

Врач перечислил категории людей, которым опасно увлекаться фастфудом Врач Умнов: людям с диабетом и ишемической болезнью сердца не стоит есть фастфуд

Москва4 сен Вести.Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов посоветовал людям с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и другими факторами риска полностью отказаться от фастфуда. Его слова приводит издание NEWS.ru.

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Умнов уточнил, что речь идет о таких диагнозах, как "артериальная гипертензия", "повышенный холестерин", "ишемическая болезнь сердца", "сахарный диабет", "метаболический синдром", а также о лишнем весе. Эксперт объяснил, что при таких состояниях даже умеренное количество вредной еды может привести к нежелательным последствиям.

Помимо этого, по словам Умнова, также стоит осторожно относиться к фастфуду детям и подросткам, так как их организм все еще находится в развитии. Собеседник журналистов подытожил, что постоянное употребление фастфуда повышает риски нарушений обмена веществ, набора лишнего веса и проблем с сердцем.

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