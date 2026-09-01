Москва1 сенВести.Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые помогут не впасть в осеннюю хандру. По словам эксперта, которые приводит издание "Абзац", это ягоды, имбирь, печень, красный лук и другое.
Специалист объяснила, что универсального рецепта не существует, и подход должен быть комплексным. По заявлению диетолога, для того, чтобы чувствовать бодрость, нужно обеспечить профилактику воспалений в ЖКТ, снабдить организм магнием, триптофаном, витаминами группы B и D, а также улучшить кровоток.
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По словам диетолога, обеспечить это и снять вялотекущее воспаление помогут все виды круп, а также ягоды - черника, ежевика, голубика, слива, - причем желательно дикорастущие.
Диетолог рассказала, что красный перец также является превосходным антиоксидантом: в половине перца содержится суточная норма витамина С.
Эксперт упомянула и томаты, которые содержат ликопин – он тоже способствует антиоксидантной защиты. Диетолог добавила, что сюда же относится красный лук – его можно добавлять во все блюда, включая суп, а также в напитки. По словам Соломатиной, красный лук "снимает повреждение, помогает убирать поврежденные клетки".
Диетолог высказалась и о молочных продуктах - ряженках, кефирах, а также моченых продуктах - яблоках, огурцах и квашеной капусте. По ее словам, все эти продукты помогают микробиому.
Главными помощниками в борьбе с дефицитом микроэлементов Соломатина назвала полезные субпродукты – печень и сердечки, ведь в них есть витамины групп A и B, а также цинк.
По рассказу диетолога, важными источниками магния являются зеленые овощи, семечки и орехи. Эксперт напомнила, что дефицит магния делает человека более раздражительным.
Кроме того, собеседница журналистов указала на то, что печень трески, запеченная селедка являются источниками омеги-3 и витамина Д, а имбирь, хрен и другие горчицы повышают кровоток.
Индейка, сыр и бурый рис содержат много триптофана, а в зеленом чае есть L-теанин, заключила эксперт.
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