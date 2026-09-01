Диетолог Соломатина: ягоды, имбирь и другие продукты защитят от осенней хандры

Диетолог назвала продукты, которые помогут остаться в хорошем настроении осенью Диетолог Соломатина: ягоды, имбирь и другие продукты защитят от осенней хандры

Москва1 сен Вести.Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые помогут не впасть в осеннюю хандру. По словам эксперта, которые приводит издание "Абзац", это ягоды, имбирь, печень, красный лук и другое.

Специалист объяснила, что универсального рецепта не существует, и подход должен быть комплексным. По заявлению диетолога, для того, чтобы чувствовать бодрость, нужно обеспечить профилактику воспалений в ЖКТ, снабдить организм магнием, триптофаном, витаминами группы B и D, а также улучшить кровоток.

Наша иммунная и сердечно-сосудистая система на 95% зависит от благополучия в кишечнике сказала Соломатина

По словам диетолога, обеспечить это и снять вялотекущее воспаление помогут все виды круп, а также ягоды - черника, ежевика, голубика, слива, - причем желательно дикорастущие.

Диетолог рассказала, что красный перец также является превосходным антиоксидантом: в половине перца содержится суточная норма витамина С.

Эксперт упомянула и томаты, которые содержат ликопин – он тоже способствует антиоксидантной защиты. Диетолог добавила, что сюда же относится красный лук – его можно добавлять во все блюда, включая суп, а также в напитки. По словам Соломатиной, красный лук "снимает повреждение, помогает убирать поврежденные клетки".

Диетолог высказалась и о молочных продуктах - ряженках, кефирах, а также моченых продуктах - яблоках, огурцах и квашеной капусте. По ее словам, все эти продукты помогают микробиому.

Главными помощниками в борьбе с дефицитом микроэлементов Соломатина назвала полезные субпродукты – печень и сердечки, ведь в них есть витамины групп A и B, а также цинк.

По рассказу диетолога, важными источниками магния являются зеленые овощи, семечки и орехи. Эксперт напомнила, что дефицит магния делает человека более раздражительным.

Кроме того, собеседница журналистов указала на то, что печень трески, запеченная селедка являются источниками омеги-3 и витамина Д, а имбирь, хрен и другие горчицы повышают кровоток.

Индейка, сыр и бурый рис содержат много триптофана, а в зеленом чае есть L-теанин, заключила эксперт.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, как подобрать рацион с учетом особенностей пола и возраста.