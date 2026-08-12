Москва12 авг Вести.Инжир благодаря содержанию пищевых волокон помогает поддерживать нормальную работу кишечника, заявила NEWS.ru нутрициолог и эксперт по долголетию Елена Желянина.

По словам специалиста, фрукт также содержит калий, магний, кальций, фосфор и витамины группы B. При этом сушеный инжир значительно калорийнее свежего и содержит больше природных сахаров.

Пищевые волокна помогают поддерживать нормальную работу кишечника, увеличивают объем стула и способствуют профилактике запоров сказала Желянина

Нутрициолог отметила, что некоторые компоненты инжира обладают потенциальным пребиотическим эффектом, однако считать фрукт средством для восстановления микрофлоры неправильно.

В 100 граммах свежего инжира содержится около 74 килокалорий и много воды. В составе плода также есть полифенолы, флавоноиды и другие антиоксидантные соединения, количество которых зависит от сорта и степени зрелости.

По словам Желяниной, калий и магний необходимы для работы нервной и сердечно-сосудистой систем, а кальций и фосфор — для поддержания костной ткани. При этом инжир не является средством профилактики анемии, остеопороза, тромбозов или гипертонии.