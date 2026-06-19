Москва19 июн Вести.Чтобы помогать организму усваивать йод из морской рыбы, соли и яиц, нужно употреблять в пищу продукты, богатые селеном, такие как бразильские орехи, сообщило РИА Новости со ссылкой на врача по медицинской профилактике, руководителя регионального центра компетенций Мурманской области Юлию Смирнову.

По ее словам, о продуктах, содержащих йод, полезный для щитовидной железы, знают все. Так, йодированная соль, а также морская рыба и морепродукты – самый простой и надежный источник йода.

Кроме того, для помощи щитовидной железе в рацион можно и нужно включать бразильский орех — достаточно двух-четырех штук в день, чтобы закрыть норму по селену, поскольку без селена йод не усваивается. Также йод и селен содержат яйца и молочные продукты (йодированное молоко) пояснила врач

Однако для усвоения йода и выработки гормонов щитовидной железе нужен полный набор нутриентов: омега-3, содержащийся в жирной рыбе, льняном масле, грецких орехах, витамин D3, которого много в яичных желтках, печени трески, жирной рыбе, магний из тыквенных семечек, шпината, гречки, какао, кальций из кунжута, твердого сыра, творога, миндаля. Также важны цинк, витамины А, Е, группы В.