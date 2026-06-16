Топ-5 продуктов, полезных для сосудов и сердца Составлен рейтинг самых полезных продуктов для сосудов и сердца

Москва16 июн Вести.Выяснилось, какие фрукты и ягоды оказались самыми полезными для здоровья сердца. Сайт КП.RU привел результаты влиятельного международного исследования биомаркеров крови и мочи более 30 000 человек.

Выяснилось, что несмотря на богатую овощную и фруктовую диету, лишь менее 20% участников исследования получают достаточное количество флаванолов. Флаванолы - это антиоксиданты, необходимые для здоровья сердца и сосудов. 500 мг флаванолов в день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%.

Проблема в том, что многие популярные продукты не очень-то богаты флаванолами. Так в бананах, моркови или картофеле, например, их практически нет. Так где же взять эти полезные для сердца вещества? Ученые составили Топ-5 самых богатых флаванолами продуктов:

Сливы (500 г) - 450 мг

Клюква (250 г) - 300 мг

Ежевика (200 г) - 250 мг

Зеленый чай (1 чашка 250 мл) - 200 мг

Бобовые (80 г) - 140 мг