Россиянам рассказали, как укрепить здоровье осенью Роспотребнадзор: осенние овощи и фрукты, спорт и сон помогут укрепить здоровье

Москва30 авг Вести.Овощи и фрукты, рыба, сон не менее семи-восьми часов и физическая активность помогают укрепить здоровье осенью, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Старайтесь включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды, жирную рыбу, природные антисептики рассказали в ведомстве

Уточняется, что осенью важно пить достаточное количество воды, соблюдать режим сна и не забывать о физической активности. Кроме того, специалисты советуют проводить регулярное проветривание в помещении, увлажнять воздух в комнатах, мыть руки с мылом после улицы.