Биолог рассказала, что посадить на огороде осенью для хорошего урожая Биолог Мацишина: осенью можно посадить чеснок, лук и фруктовые саженцы

Москва30 авг Вести.Лук-севок, чеснок, морковь, ягодные и фруктовые саженцы, а также тюльпаны и нарциссы можно посадить осенью, чтобы в следующем сезоне получить ранний и обильный урожай, сообщило РИА Новости со ссылкой на доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К​​​. Чайки" Наталию Мацишину.

Конец лета и осень - не время закрывать дачный сезон, а время закладывать фундамент будущего. Озимый чеснок и лук-севок - классика жанра. Чеснок сажают, когда почва на глубине 10-12 сантиметров остывает до плюс 10-12 градусов - обычно это конец сентября - октябрь, за три-четыре недели до устойчивых заморозков. Зубки должны успеть укорениться, но не тронуться в рост сказала биолог

Она уточнила, что посаженный осенью лук-севок по весне даст крепкое перо и крупную репку раньше обычных сроков. Озимые морковь и свекла дадут даст крепкое перо и крупную репку раньше обычных сроков.

Сеют сухими семенами в промерзшую сверху землю, когда устойчивое похолодание уже наступило - важно, чтобы семена не проросли осенью отметила Мацишина

Также с середины сентября по середину октября она посоветовала посадить луковичные цветы, саженцы смородины, крыжовника, малины, жимолости, а также яблонь и груш.