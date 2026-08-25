Москва25 авг Вести.Перед наступлением осени необходимо напитать свой организм витаминами из свежих сезонных ягод и фруктов, а также наладить режим сна. Об этом ИС "Вести" заявил врач-терапевт, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин.

Сейчас благодатная почва для того, чтобы себя немножко подпитать. У нас впереди осень, сбор урожая. Мы получим самые свежие продукты, фрукты, ягоды. К сожалению, запастись мы этим не можем, но на период, пока свежие продукты, мы можем себя немножечко поддержать, организму дать побольше питательных веществ. А в дальнейшем мы просто свой стол должны обогащать. Именно зелень, овощи и фрукты, особенно ягоды нашему организму дают возможность избавиться от большинства шлаков, которые он не может сам удалить. И напитать веществами, которые мы не производим внутри организма, в том числе микроэлементами, которые нам нужны сказал он

Также врач обратил внимание на восстановление режима сна после лета.

Сейчас ближе к темноте идет, и по циркадности ритма надо уже выходить на выключение света, приглушенный свет, … ложимся спать так же, как мы встаем на работу, и потихонечку вырабатываем эту историю… Телевизор выключаем, телефон убираем, живем вот по этому ритму. Тогда нам будет легче войти в зиму и легче будет сон. Потому что, конечно, сон – это для нас важная составляющая. Мы во сне восстанавливаемся и отдыхаем. Если мы его потеряем, то то, что мы сейчас наедимся, напьемся, все это пройдет… А нам нужно, чтобы организм был стабильным. Вот стабильность организма – это циркадный ритм добавил он

Ранее биолог Виталий Наполов заявил, что употребление сушеных яблок может помочь в укреплении иммунной системы человека.