Москва11 авг Вести.Употребление сушеных яблок может помочь в укреплении иммунной системы человека. Об этом рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.

В беседе с NEWS.ru он назвал сушеные яблоки более калорийными, чем свежие, но менее калорийными, чем фрукты в варенье или компоте. По словам эксперта, в таком продукте сохраняется больше витамина С, а также пектина, который стимулирует перистальтику кишечника, помогает предотвращать запоры и способствует формированию нормальной микрофлоры.

Также содержатся минералы, такие как йод, цинк, селен, медь и калий, которые помогают поддерживать нормальное артериальное давление и работу сердца. При этом есть и различные антиоксиданты, способствующие улучшению иммунитета добавил Наполов

При этом биолог предупредил, что сушеные яблоки не рекомендуется употреблять при сахарном диабете и инсулинорезистентности. Также, обратил внимание Наполов, к их употреблению необходимо подходить с осторожностью людям с ожирением.