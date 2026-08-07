Повар: мясо в плове станет мягче от сушеного барбариса "Добавляем барбарис": повар рассказал, как размягчить мясо в плове

Москва7 авг Вести.Барбарис традиционно используют в сушеном виде. Такие ягоды добавляют в небольших количествах в горячие блюда. Об этом заявил ИС "Вести" повар Роман Веслаух.

В барбарисе содержится много витамина C. Так что сушеные ягоды нередко используют как приправу. Например, для плова, отметил повар.

[Сушеный барбарис] дает прекрасную кислинку, похожую на лимон. Тем самым размягчает мясо в блюде и делает баланс. Например, в плове, где добавляется морковь. Он делает баланс между сладким и кислым сказал Веслаух

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