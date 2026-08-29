Москва29 авгВести.Необходимо всегда поддерживать крепкий иммунитет, так как многие опасные вирусы активны вне зависимости от сезона. Об этом ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.
Многие вирусы имеют сезонный характер … есть такие, которые только в холодный период времени, такие, как грипп. Но это все равно меньшинство. Большинство вирусов, например, риновирусы, паравирусы, аденовирусы, метапневмовирусы циркулируют круглый год, и человек может заболеть как весной, так и летом. Включая, кстати, коронавируссказал он
По словам врача, для защиты можно пить противовирусные таблетки, но предварительно нужно провести точную лабораторную диагностику – мазок и ПЦР-тест, чтобы определить вирус и подобрать правильное лечение.
Поэтому основное – это иметь свой собственный крепкий иммунитет. Двигаться, закаляться, правильно питаться, не иметь избыточного веса. А еще помните о том, что воротами для всех вирусов ОРВИ являются наши носоглотки. Там в норме существует определенный барьер, так называемый мукозальный иммунитет, который обеспечивает главным сторожем – это интерферон альфа-2b. Поэтому, если у вас нормальная слизистая, достаточное количество интерферона альфа-2b, то можно считать, что вы все сделалиотметил Мясников
Также врач объяснил, почему люди чаще всего болеют с наступлением холодов.
Это не потому что похолодало или солнце там куда-то зашло. Нет. Просто люди начинают обратно собираться в стаи, в кучки: школьники, трудовые коллективы. Все равно лето, так или иначе, сезон отпусков. Летом на улицах пусто, в офисах пусто, школы закрыты, институты закрыты, нарушается передача из уст в уста. Сентябрь – пробки, везде толпы, обмен вирусами резко усиливаетсядобавил он
Ранее врач-терапевт, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин рассказал, что перед наступлением осени необходимо напитать свой организм витаминами из свежих сезонных ягод и фруктов, а также наладить режим сна.