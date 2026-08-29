Россиянам рассказали, когда нужно начинать защищаться от вирусов Мясников рассказал, когда нужно начинать защищаться от вирусов

Москва29 авг Вести.Необходимо всегда поддерживать крепкий иммунитет, так как многие опасные вирусы активны вне зависимости от сезона. Об этом ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Многие вирусы имеют сезонный характер … есть такие, которые только в холодный период времени, такие, как грипп. Но это все равно меньшинство. Большинство вирусов, например, риновирусы, паравирусы, аденовирусы, метапневмовирусы циркулируют круглый год, и человек может заболеть как весной, так и летом. Включая, кстати, коронавирус сказал он

По словам врача, для защиты можно пить противовирусные таблетки, но предварительно нужно провести точную лабораторную диагностику – мазок и ПЦР-тест, чтобы определить вирус и подобрать правильное лечение.

Поэтому основное – это иметь свой собственный крепкий иммунитет. Двигаться, закаляться, правильно питаться, не иметь избыточного веса. А еще помните о том, что воротами для всех вирусов ОРВИ являются наши носоглотки. Там в норме существует определенный барьер, так называемый мукозальный иммунитет, который обеспечивает главным сторожем – это интерферон альфа-2b. Поэтому, если у вас нормальная слизистая, достаточное количество интерферона альфа-2b, то можно считать, что вы все сделали отметил Мясников

Также врач объяснил, почему люди чаще всего болеют с наступлением холодов.

Это не потому что похолодало или солнце там куда-то зашло. Нет. Просто люди начинают обратно собираться в стаи, в кучки: школьники, трудовые коллективы. Все равно лето, так или иначе, сезон отпусков. Летом на улицах пусто, в офисах пусто, школы закрыты, институты закрыты, нарушается передача из уст в уста. Сентябрь – пробки, везде толпы, обмен вирусами резко усиливается добавил он

Ранее врач-терапевт, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин рассказал, что перед наступлением осени необходимо напитать свой организм витаминами из свежих сезонных ягод и фруктов, а также наладить режим сна.