Врач-диетолог объяснила, с чем связана сильная тяга к фастфуду Врач-диетолог Соломатина рассказала, почему люди начинают чаще есть фастфуд

Москва4 сен Вести.Еда с высоким гликемическим индексом, к которой относится фастфуд, вызывает всплеск удовольствия и зависимость, рассказала в комментарии для ИС "Вести" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Гликемический индекс (ГИ) — это показатель того, как быстро углеводы из продуктов питания повышают уровень сахара в крови по сравнению с чистой глюкозой.

Она сравнила желание чаще есть фастфуд с тягой к азартным играм.

Продукты с высоким гликемическим индексом, быстро повышающие уровень глюкозы в крови, тут же дают всплеск гормонов удовольствия: там и дофамин, и гормоны целей. Это как раз то, что у нас вырабатывается, когда в азартные игры человек играет или пьет... То есть это зависимость…. Эти все гормоны, когда они вырабатываются в адекватном количестве, они необходимы. Другое дело, когда они переходят грань, тогда человек впадает в зависимость. Фастфуд — это приблизительно из той же серии пояснила Соломатина

Также мозг человека нередко воспринимает фастфуд как полезную еду – это связано с ложной уверенностью в энергетической ценности продуктов, сказала специалист.

Включается еще одна программа, которая говорит о том, что это... же ценный продукт… Производители, конечно же, этим пользуются. Почему? Потому что белый хлеб — это быстрая энергия сразу же. Жирная котлета, она же не какая-то куриная грудка сухая или там сухая котлета. Нет, там много жира. Жир — это всегда в природе ценный продукт. Дальше соль — ценный продукт. Сахар, опять же, быстрая энергия. И главное — глутамат натрия в это еще обязательно добавлен. Почему? Потому что в природе это сигнализирует человеку о том, что это, во-первых, очень свежий продукт отметила Соломатина

Врач-диетолог предупредила, что употреблять в пищу фастфуд стоит не чаще одного раза в месяц.

Обязательно тогда сопровождать салатом, обязательно минимизировать [опасные продукты]. Ну, допустим, одну булочку убрали, панировку счистили... То есть, все зависит от исходного состояния. Здоровый человек - у него организм будет, условно говоря, поцарапан, но восстановится добавила она

Ранее эксперт Александр Умнов перечислил категории людей, которым опасно увлекаться фастфудов. В этот перечень входят люди с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и другими факторами риска.