Диетолог предупредила об опасности резкого отказа от сахара Диетолог: резкий отказ от сладкого может вызвать ломку

Москва31 июл Вести.Резкий отказ от сладкого может привести к состоянию, похожему на ломку. Об этом в интервью RT рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

В частности, человек может чувствовать слабость, вялость, снижение скорости реакции.

Самое первое, что происходит при резком отказе от сахара, – начинает расщепляться гликоген из мышц и в печени. Когда он израсходуется, начинается момент гипогликемии. И если углеводы дальше не поступают, может начать реагировать нервная ткань пояснила Мухина

В дальнейшем отказ от сахара приведет к головным болям и ухудшению памяти. Также не исключаются запах ацетона изо рта и нарушение сна, отметила диетолог.