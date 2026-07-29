Москва29 июл Вести.Причиной изменения вкусовых ощущений могут стать заболевания полости рта. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт лаборатории "Гемотест" врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Врач указала, что вкусовые предпочтения человека с возрастом могут меняться на фоне различных физиологических и психологических факторов. По ее словам, с возрастом может измениться скорость метаболизма, состояние слизистых оболочек и работа ЖКТ. Также причиной изменения восприятия вкуса могут стать сухость во рту, заболевания полости рта и зубов и нарушение дыхания носом.

Огромное значение в восприятии вкуса имеет обоняние – именно запах еды помогает различать вкусовые оттенки. Поэтому при снижении обонятельной чувствительности привычные продукты могут казаться менее насыщенными сообщила она

Кроме того, Кашух упомянула лекарства. Некоторые из них могут вызывать металлический привкус или вовсе снизить яркость привычных вкусов, объяснила она.

Со временем меняется отношение к продуктам: то, что раньше ассоциировалось с удовольствием и быстрым источником энергии, может перестать быть привлекательным. Новые вкусы, наоборот, встраиваются в систему пищевых привычек и со временем могут стать такими же приятными, как когда‑то сладкий чай или газировка сказала специалист

Врач добавила, что неожиданное изменение пищевых привычек или потеря вкуса могут сигнализировать о болезни. В таком случае она рекомендовала обратиться к специалисту.

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