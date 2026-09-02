Психолог раскрыл, что может спровоцировать компульсивное переедание Психолог Сорин: переедание может проявиться из-за тоскливой жизни

Москва2 сен Вести.Компульсивное переедание может проявиться из-за тоскливой жизни, в том числе у детей и подростков. Об этом заявил доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета Антон Сорин.

По его словам, которые приводит RT, в раннем возрасте ребенок может начать рассматривать еду как способ легко получить удовольствие.

Компульсивное переедание тоже может проявиться в этом возрасте, если у подростка однообразная, тоскливая жизнь сказал Сорин

Психолог подчеркнул, что важную роль также играют сложившиеся в обществе стандарты красоты. У человека, которого в силу природной конституции тела не получается им соответствовать, есть риск возникновения стресса и поведенческого расстройства.

15 июля сообщалось, что эпизоды компульсивного переедания также связаны с неспособностью человека адаптироваться к стрессовым ситуациям.