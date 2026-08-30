Москва30 авгВести.Привычку заедать стресс дети перенимают от родителей, если ее не лечить, она приводит к депрессии или шизофрении, рассказала ТАСС психиатр-психотерапевт, специализирующаяся в области эндокринной психосоматики Татьяна Зеленкова-Захарчук.
Если у кого-то из родителей есть привычка успокаиваться "вкусной" едой, запускается механизм невротического перееданиясказала доктор
Она добавила, если его не лечить своевременно у психотерапевта в подростковом возрасте психопатология утяжеляется с формированием тревожно-депрессивных расстройств с расширением пищевых нарушений. В более тяжелых случаях могут возникать эндогенные заболевания.