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Врач: привычка заедать стресс передается от родителей и приводит к шизофрении

Россиянам рассказали, к чему может привести заедание стресса Врач: привычка заедать стресс передается от родителей и приводит к шизофрении

Москва30 авг Вести.Привычку заедать стресс дети перенимают от родителей, если ее не лечить, она приводит к депрессии или шизофрении, рассказала ТАСС психиатр-психотерапевт, специализирующаяся в области эндокринной психосоматики Татьяна Зеленкова-Захарчук.

Если у кого-то из родителей есть привычка успокаиваться "вкусной" едой, запускается механизм невротического переедания сказала доктор

Она добавила, если его не лечить своевременно у психотерапевта в подростковом возрасте психопатология утяжеляется с формированием тревожно-депрессивных расстройств с расширением пищевых нарушений. В более тяжелых случаях могут возникать эндогенные заболевания.