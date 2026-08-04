Врач предупредила об опасности регулярного употребления чая со сладостями Врач Королева предупредила о риске цирроза из-за привычки пить чай с печеньем

Москва4 авг Вести.Привычка несколько раз в день выпивать чай с печеньем, конфетами или хлебобулочными изделиями может привести к серьезным заболеваниям печени у человека. Об этом ИС "Вести" рассказала эндокринолог, заведующая отделением лечебного питания Центральной клинической больницы управления делами президента России Егана Королева.

Она обратила внимание: стать причиной развития цирроза печени могут сладкие перекусы, которые происходят на постоянной основе.

Не сам чай с печеньками приводит к циррозу, а регулярный избыток калорий и сахара в рационе. То есть, если привычка несколько раз в день пить чай с печеньками, конфетками или выпечкой становится ежедневной, это может способствовать набору веса, развитию инсулинорезистентности и накоплению жира уже непосредственно в печени. Далее, действительно, может развиться цепочка избыточного питания, которое приведет к жировой болезни печени, это далее приведет к воспалению печени…, уже это непосредственно приведет к фиброзу, а фиброз уже к самому циррозу печени отметила Королева

Эндокринолог предупредила, что риск возникновения заболеваний печени возникает только в том случае, когда сладкие перекусы становятся привычкой на протяжении многих лет и сопровождаются малоподвижным образом жизни, избыточной массой тела и нарушением обмена веществ.

То есть должно совпасть несколько факторов, чтобы сказать: "Да, чай с печеньками привел к какому-то циррозу" заключила специалист

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, какое опасное состояние можно спутать с повышенным давлением.