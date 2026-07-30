Диетолог объяснила прямую связь между чаями для похудения и тромбозом вен Тромбоз как побочный эффект: чем опасны популярные чаи для похудения

Москва30 июл Вести.Чаи для похудения не обладают жиросжигающим эффектом, несмотря на маркетинговые заявления. Об этом заявила ИС "Вести" врач-диетолог, ученый секретарь "ФИЦ Питания и биотехнологии" Наталья Денисова.

По ее мнению, эффективность подобных средств крайне сомнительна, а иногда и опасна для жизни.

Эти чаи работают. Вопрос: как, в каком направлении? Для лечения ожирения, к сожалению, они не работают. То есть с жиром они не борются никак. С чем же они борются? С жидкостью. Как правило, эти чаи работают на выведение жидкости как диуретики. Поэтому, к сожалению, возможны достаточно серьезные побочные эффекты. И самое главное, как раз связано с тем, что и слабительные, и мочегонные, они выводят из нашего организма воду. И если этой воды уходит очень много, то основная проблема, которая возникает — это сгущение крови. И, соответственно, тромбозы рассказала Денисова

Кроме того, диетолог предупреждает о том, что многие чаи для снижения веса содержат растительные компоненты с выраженным слабительным эффектом. Их регулярное употребление чревато нарушением естественной перистальтики, что в конечном итоге приводит к развитию так называемого "синдрома ленивого кишечника".

Это действительно так - слабительные вызывают так называемый "синдром ленивого кишечника". То есть, когда кишечник настолько привыкает к действию слабительных, что перестает работать самостоятельно. И это правда очень серьезная проблема пояснила диетолог

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор принял меры по пресечению незаконной продажи через маркетплейсы и интернет-магазины средства Retatrutide. Это средство позиционируется как препарат для похудения и жиросжигатель. В Роспотребнадзоре пояснили, что продукция не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическое или пищевое средство.