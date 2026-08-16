Москва16 авг Вести.Поведение подростков в возрасте 14-17 лет, которые собираются большими компаниями на фудкортах в торговых центрах, заказывают минимум еды и провоцируют окружающих на конфликты, является процессом формирования их идентичности. Об этом ИС "Вести" заявил психолог и психофизиолог Сергей Федоровский.

По его словам, пубертат – это самая масштабная перестройка личности после рождения, во время которой меняется не только тело, но и мозг.

Гормоны уже нажали на педаль газа, а отделы мозга, отвечающие за самоконтроль, способность спрогнозировать последствия своих поступков и вовремя остановиться, будут дозревать еще несколько лет. Почему именно фудкорт? … Да потому что в этом возрасте подросток приходит туда вовсе не за картошкой фри. Он приходит за ответом на самый главный вопрос своей жизни: "А кто я?" И ответ на этот вопрос он временно перестает искать у родителей, а начинает искать его среди сверстников. Именно поэтому и появляются компании. Именно поэтому подростки начинают копировать друг друга. Взрослым кажется, будто все хотят выделиться. Но это интересный парадокс. На самом деле большинство подростков в этом возрасте панически боятся выделяться. Они хотят быть похожими друг на друга, потому что принадлежность к группе означает безопасность сказал он

Также психолог добавил, что это не только дружба, но и способ пережить один из самых тревожных периодов жизни.

Да, иногда такие компании бывают шумными … Но здесь важно не перепутать причину и следствие. Чаще всего это нежелание испортить кому-то там день, это попытка сказать миру: "Посмотрите, мы здесь". Подросток вообще редко конфликтует ради самого конфликта. Гораздо чаще он проверяет границы мира. Он словно спрашивает: "А что мне можно? А где заканчивается моя свобода? А кто я вообще?" И вот именно поэтому взрослым очень важно не путать возрастную особенность с испорченностью … Конфликт в подростковом возрасте очень часто означает не разрушение отношений, а начало самостоятельности. Они учатся понимать себя, они учатся строить отношения, искать свое место в мире и постепенно становиться взрослыми отметил он

Ранее детский и семейный психолог, коррекционный педагог Мария Тодорова заявила, что осуждение подростков, проводящих свободное время на фудкортах торговых центров, является проявлением типичной "взрослой паники", которая повторяется из поколения в поколение.