Москва16 авг Вести.Если чувство собственной значимости и возможность быть услышанным подросток получает исключительно в компании сверстников, значит в семье стоит не усиливать контроль, а восстанавливать контакт. Об этом ИС "Вести" заявил психолог и психофизиолог Сергей Федоровский.

По его словам, пубертат – это кризис не только для подростка, но и для родителей.

Ведь часто родители спрашивают: "Моя дочь постоянно на фудкорте, дома сидит в телефоне, перестала учиться. Что делать?" А я бы сначала задал совсем другой вопрос: "Что она получает там такого, что перестала получать дома?" Потому что человек почти никогда не убегает от места, где ему тепло. Он всегда идет туда, где получает то, чего ему не хватает. Иногда это признание, иногда чувство собственной значимости, иногда возможность быть услышанным, а иногда ощущения - меня принимают таким, какой я есть. И если все это подросток получает исключительно в компании сверстников, значит в семье стоит не усиливать контроль, а восстанавливать контакт сказал он

Также психолог добавил, что подросток может спорить, но он никогда не перестает внимательно наблюдать за поведением взрослых.

Подростки гораздо меньше слышат наши нравоучения, чем видят наш пример. Родителям кажется, что сейчас их ребенок отдаляется, но на самом деле происходит другое, он просто перестраивает отношения … Я иногда привожу родителям красивую метафору. Подросток похож на корабль, который впервые выходит в открытое море. Ему кажется, что берег ему больше не нужен. Но когда начинается настоящий шторм, первое место, куда он хочет вернуться, это тихая гавань. И вопрос только в одном: станет ли дом этой гаванью? Именно поэтому главная задача родителей в пубертате – не воспитать идеально послушного подростка. Главная задача – это сохранить отношения, в которых уже взрослый сын или взрослая дочь через 10, 20 и 30 лет все так же будут знать – если в жизни станет трудно, есть дом, где меня не будут судить, а сначала поймут сказал он

Ранее Сергей Федоровский пояснил, что поведение подростков в возрасте 14-17 лет, которые собираются большими компаниями на фудкортах в торговых центрах, заказывают минимум еды и провоцируют окружающих на конфликты, является процессом формирования их идентичности.