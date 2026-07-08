В МВД посоветовали детям не вступать в сообщества, где требуют подчинения лидеру

В МВД рассказали, как детям защитить себя от деструктивных сообществ В МВД посоветовали детям не вступать в сообщества, где требуют подчинения лидеру

Москва8 июл Вести.В МВД детям рассказали, как не попасть в деструктивное сообщество и не стать его жертвой. Информация опубликована в Telegram-канале Киберполиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ведомстве посоветовали быть критичным и ничего не принимать на веру. Если кто-то что-то навязывает, нужно спросить себя, зачем им это нужно и кто от этого выигрывает. Также важно оставаться на связи с родственниками и друзьями, рассказывать им, что происходит в группе. Взгляд со стороны может помочь выявить манипуляции.

Принимай решения осознанно. Проверь информацию: откуда она, можно ли это подтвердить в других источниках. Не принимай важные решения под давлением — возьми паузу говорится в публикации

Помимо этого, в МВД посоветовали детям напрямую задавать вопросы: каковы правила, зачем это нужно, что будет, если я выйду. Расплывчатые ответы или секреты – это тревожный звоночек.

Внутреннее ощущение дискомфорта тоже может указывать на то, что группа деструктивна. Если в ней давят, вызывают стыд, вину или сильный страх, отрезают от семьи, стоит задуматься.

Обрати внимание на признаки деструктивности: абсолютное подчинение лидеру; запрет общаться с семьей или старым окружением; требования денег, секретов, "испытаний"; угрозы, наказания за несогласие; изоляция, усиленное давление на эмоции перечислила Киберполиция

В случае давления можно использовать готовые фразы: "Мне нужно время, я подумаю", "Я посоветуюсь с родителями", "Мне некомфортно, я не хочу участвовать".

Ведомство подчеркивает, что нужно не стесняться просить помощь. Если ребенок попал в такую ситуацию, он может рассказать взрослым: родителям, учителю, школьному психологу. Также можно обратиться в службы поддержки или по экстренному номеру. Если же кто-то из знакомых ребенка вступил в деструктивное сообщество, в МВД призвали оказать поддержку и помочь ему связаться со взрослыми.