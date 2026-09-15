Профессор кардиологии дал рекомендации по борьбе с ожирением Кардиолог Сергиенко: бороться с ожирением помогают смена рациона и физнагрузка

Москва15 сен Вести.В основе борьбы с ожирением лежат изменение рациона и регулярная физическая нагрузка, однако некоторым пациентам требуется также лекарственная терапия или бариатрическое лечение, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя лаборатории фенотипов атеросклероза НМИЦ кардиологии Минздрава России, профессора Игоря Сергиенко.

В первую очередь мы должны изменить образ жизни. Не просто рекомендовав больше двигаться и меньше есть, а четко расписав соответствующую диету отметил он

Кардиолог уточнил, что пациенту следует увеличить долю овощей и фруктов и сократить потребление продуктов, содержащих быстрые сахара.

Не менее важна ежедневная физическая нагрузка. По словам врача, это может быть 30 минут интенсивной тренировки или 60 минут умеренной.

В некоторых случаях, когда этих двух факторов недостаточно, специалист может рекомендовать медикаментозную терапию или даже хирургические методы, такие как различные бариатрические вмешательства.