Москва5 сен Вести.Ходьба — наиболее доступный и эффективный вид физической активности, чтобы дать полезную нагрузку на сердце. Об этом ТАСС сообщил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, популяризатор доказательной медицины, автор каналов "Доктор Утин", лектор Российского общества "Знание" Алексей Утин. По его словам, пешие прогулки не требуют специальной подготовки, экипировки и медицинской справки.

Для того, чтобы ходить и чтобы дать небольшую нагрузку на сердце, нужна только пара кроссовок. И все, больше ничего не нужно отметил врач

Он подчеркнул, что вводить физические нагрузки нужно постепенно и соблюдать регулярность. Начать можно с ежедневной 30-минутной прогулки. Тело привыкнет к двигательной активности, улучшится работа сердечно-сосудистой системы

Кроме того, важно выполнять силовые тренировки, особенно после 40 лет, так как это помогает предотвратить потерю мышечной массы и остеопороз.