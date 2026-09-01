Москва1 сен Вести.Ранжирование ожирения по степени тяжести помогает правильно определить тактику лечения, рассказала доцент кафедры клинической и лабораторной диагностики факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского, врач-эндокринолог Наталья Балашова в интервью ИС "Вести".

Когда мы ранжируем ожирение по степени тяжести, мы определяем тактику дальнейшего лечения. То есть кому-то достаточно просто изменения образа жизни, коррекции рациона, кому-то необходима обязательно лекарственная помощь. Некоторым, когда степень ожирения избыточная, необходимо уже подумать о хирургическом лечении. То есть разная градация ожирения – разная тактика лечения отметила врач

В России предложили ввести понятие "сверхожирение" для пациентов с индексом массы тела (ИМТ) 50 и выше. Для таких случаев предусмотрена специализированная предоперационная подготовка с участием мультидисциплинарной команды, а перед хирургическим лечением рекомендуется снизить массу тела минимум на 5% от исходной.