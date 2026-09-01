Москва1 сен Вести.В России предложили ввести понятие "сверхожирение" для пациентов с индексом массы тела (ИМТ) 50 и выше.

Соответствующие положения содержатся в проекте клинических рекомендаций по лечению избыточной массы тела у взрослых, разработанном Российским обществом эндокринологов совместно с профильными медицинскими организациями. Документ опубликован на портале общественного обсуждения проектов клинических рекомендаций (КР).

Согласно проекту, ожирением предлагается считать состояние при ИМТ от 30, независимо от наличия связанных с ним осложнений, а при показателе 50 и выше использовать термин "сверхожирение". Для таких пациентов предусмотрена специализированная предоперационная подготовка с участием мультидисциплинарной команды, а перед хирургическим лечением рекомендуется снизить массу тела минимум на 5% от исходной.

Для пациентов с ожирением также предусмотрено комплексное обследование для выявления метаболических нарушений и вторичных причин заболевания. В частности, рекомендуется провести биохимический анализ крови, а после исключения вторичных причин ожирения – обследование у психиатра или клинического психолога.

Среди целей лечения ожирения – снижение массы тела до уровня, при котором максимально уменьшаются риски для здоровья; поддержание достигнутого результата; улучшение качества жизни, говорится в документе. Пациентам рекомендуется снижать вес на 5-10% за три-шесть месяцев и удерживать результат в течение года. При ИМТ выше 35 целевое снижение массы тела должно составлять 15-20% и более. Для этого, в частности, предлагается сочетать изменение рациона, физическую активность и медикаментозную терапию.

Выделение этой категории пациентов необходимо, поскольку стандартные протоколы для людей с высоким ИМТ не работают, пояснила "Коммерсанту" эндокринолог Наталия Тананакина. По ее словам, у таких пациентов принципиально иной метаболизм, а риски во время операций значительно выше.

По данным Минздрава, в 2024 году в России ожирение диагностировали у 27,4% женщин и 20,6% мужчин.

Ранее стало известно, что в обновленные клинические рекомендации по лечению ожирения у взрослых планируют включить тирзепатид – препарат регулирующий пищевое поведение и помогающий снижать вес.