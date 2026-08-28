Новый препарат для похудения предлагают применять при лечении ожирения Тирзепатид планируют включить в рекомендации по лечению ожирения

Москва28 авг Вести.В обновленные клинические рекомендации (КР) по лечению ожирения у взрослых планируют включить тирзепатид – препарат регулирующий пищевое поведение и помогающий снижать вес. Об этом "Ведомости" сообщили со ссылкой на документ, опубликованный на портале общественного обсуждения.

Разработкой нового стандарта занималась Российская ассоциация эндокринологов. Препарат снижает аппетит и ускоряет обмен веществ.

Механизм действия тирзепатида связан с активацией рецепторов GLP-1 и GIP, играющих ключевую роль в регуляции аппетита и обмена веществ (в частности, стимулирует расщепление жиров, усиливает выработку инсулина) приводит издание выдержку из документа

Также врачебное сообщество собирается повысить до максимума уровень убедительности рекомендаций к применению семаглутида. По мнению эндокринологов, это значит, что польза терапии препаратом для пациента превосходит вред.

Массовая реализация тирзепатида как в рознице, так и в госсегменте началась в 2025 году. Это произошло после регистрации отечественных аналогов оригинального тирзепатида. Медикамент стал одним из быстрорастущих препаратов на российском фармрынке. За январь–июль 2026 года аптеки продали 3,7 млн упаковок этого средства на сумму 33 млрд рублей против 137 010 упаковок за тот же период 2025 года. Больницы за 7 месяцев приобрели 894 упаковки.

Ранее исследователи Cell Press Blue опубликовали научный обзор, в котором утверждается, что белковая диета может привести к ранней смерти.